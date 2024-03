ECO DI BERGAMO, Dea-Fiorentina è un braccio di ferro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sfida intrigante oggi al Gewiss Stadium. Dopo le fatiche di coppa, e i rispettivi passaggi ai quarti di finale di Europa League e Conference Legue, Atalanta e Fiorentina si sfideranno alle 18.00 per la 29a giornata di campionato. Una gara da non sbagliare per conquistare punti necessari per assestarsi nei quarti alti della classifica sia per i nerazzurri di Gasperini che per i viola di Italiano. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta-Fiorentina: è un braccio di ferro".