È arrivato HurriKean. I numeri impressionanti dell'attaccante viola

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla dei numeri da urlo di Moise Kean, definito "HurriKean" per quello che è stato in grado di fare da quando veste la maglia della Fiorentina. L'attaccante ex Juventus ha lanciato la sfida a Retegui per la classifica cannonieri della Serie A, e Spalletti si sfrega le mani per la sua Nazionale mentre Kean raggiunge i 15 gol, stacca Thuram fermo a 13 e insegue l'italo-argentino attualmente a 16 marcature stagionali.

Numeri impressionanti

"Segnare è un valore indiscutibile, segnare negli appuntamenti che contano è un valore aggiunto che appartiene solo ai grandi", sottolinea il quotidiano. Sono 19 le reti stagionali in maglia viola, realizzate in 28 gare per il massimo mai raggiunto in carriera dall’attaccante classe 2000, quando siamo appena all’inizio di febbraio. Si arriva a 20 gol se si inserisce anche quella contro Israele con la maglia dell'Italia. Numeri impressionanti che rendono HurriKean uno degli attaccanti più in forma d'Italia.