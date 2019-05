DV, Possibile la presenza di entrambi col Genoa

Punto su come si muoverà la società in vista della partita del Genoa a cura del Corriere Fiorentino. Come di consueto, è previsto per venerdì sera o sabato mattina l'arrivo di Andrea Della Valle al centro Sportivo per fare un incoraggiamento ai giocatori viola in vista dell'ultima delicata sfida di campionato. Possibile poi che sia lui che lo stesso Diego Della Valle possano sedere in tribuna domenica sera. Con il Genoa è il momento di mettere da parte polemiche e contestazioni.