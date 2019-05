DV, Le reazioni: Andrea può spuntare, Diego valuta

Come scrive Tuttosport in edicola stamani, i Della Valle stanno cercando di capire come gestire la protesta in atto da parte dei tifosi viola. "Andrea potrebbe spuntare nelle prossime ore, Diego continua a stare lontano da Firenze valutando comunque il da farsi: cessione o rilancio del club?" scrive il quotidiano, che sottolinea come i tifosi stanno cominciando a spazientirsi anche per quanto riguarda il tema stadio. Un clima tutt'altro che sereno, dunque, quello che aspetta la Fiorentina di Montella alla vigilia della partita contro il Milan.