DUNCAN, Interessa ma ci sono due ostacoli

La Gazzetta dello Sport parla non solo della questione attaccante per la Fiorentina, ma anche dell'interesse per Alfred Duncan del Sassuolo. Il centrocampista piace alla dirigenza gigliata ma non sarà semplice attirarlo: da una parte l'alta valutazione che ne fa il Sassuolo, dall'altra la folta concorrenza, sono due ostacoli difficili da superare. In difesa continua ad essere Kevin Bonifazi il nome che piace di più.