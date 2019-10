DRAGOWSKI, Vuole tenere la porta chiusa con Balo

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene dedicato un ampio focus a quello che fino ad oggi è stato il rendimento di Bartlomiej Dragowski, protagonista al pari degli altri compagni di squadra dell'ottimo momento della Fiorentina in campionato: il polacco è certamente cresciuto molto da inizio stagione e ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista proprio perché spesso decisivo. Adesso l'obiettivo del classe '97 (autore contro l'Udinese di una parata fondamentale per l'ottenimento dei tre punti) è quello di dare continuità alla voce "zero gol subiti" e dopo lo 0-0 con la Juve e l'1-0 con l'Udinese vuole contribuire al successo pure a Brescia senza però subire reti. Per il momento però Dragowski in viola non è ancora riuscito a vivere 180' senza incassare almeno un gol...