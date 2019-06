DRAGOWSKI, Si accende un derby di Premier per lui

Come scrive La Nazione oggi in edicola, pur in un momento complicato per la Fiorentina c'è un tesoro che sta crescendo in casa. Si tratta di Bartolomiej Dragowski, portiere polacco che durante il prestito all'Empoli si è messo in mostra e che adesso vale una fortuna dopo che in Premier League si è acceso una sorta di derby per lui. Da una parte il Southampton, che ha fatto pervenire sui tavoli della Fiorentina un'offerta da 10 milioni di euro. Dall'altra il Bournemouth nel quale gioca l'idolo di Dragowski ed ex viola Boruc, arrivato ad offrire quasi 15 milioni se comprendiamo i bonus. Ancora una decisione non è stata presa, anche per le vicende societarie viola, ma la Fiorentina si appresta ad ottenere un'altra plusvalenza.