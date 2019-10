DRAGOWSKI, Ribery un modello. Chiesa è...

Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in vista della gara di domenica sera contro la Lazio. L'ex Empoli ha elogiato il centravanti biancoceleste Ciro Immobile spiegando come la sua dote migliore sia quella di trasformare una palla persa in un gol oltre all'imprevedibilità in area di rigore. Il polacco si è detto poi orgoglioso di quello che stanno facendo i suoi connazionali in Italia: "In Serie A siamo tanti, ma anche in altri campionati importanti. Significa che la nostra scuola è molto buona". Il numero 69 viola ha poi fatto capire come il reale segreto della squadra gigliata sia il gruppo e il pensiero alla vittoria, ma si è detto comunque preoccupato per la forza della Lazio: "Arriveranno a Firenze con rabbia, i giocatori avranno una grande voglia di rivalsa, soprattutto quando giochi ogni tre giorni e hai subito la possibilità di rifarti. Anche perché i biancocelesti non hanno solo Immobile". Infine Dragowski ha avuto parole al miele anche per Rocco Commisso, Franck Ribery e Federico Chiesa: "Il presidente è una bravissima persona che ci dà grande carica, il francese è un modello assoluto da seguire in campo e fuori, mentre Chiesa è semplicemente fortissimo".