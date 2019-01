DRAGOWSKI, Frena il Livorno, rispunta l'Ascoli

La Nazione di oggi parla anche del futuro di Bartłomiej Drągowski, sempre più difficile da decifrare. La soluzione migliore pareva essere il Livorno ma (come raccontato da FV, clicca qui) in serata l'operazione ha frenato, mentre è rispuntato invece il nome dell'Ascoli - scrive il quotidiano. Il portiere polacco vorrebbe restare in Italia, ma l'ipotesi Vejle è ancora in auge.