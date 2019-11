DRAGOWSKI, Commisso porterà in alto la Viola. Io...

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha intervistato Bartolomiej Dragowski, portiere che dopo due anni in sordina si è preso la porta della Fiorentina e non sembra aver intenzione di lasciarla più. "Ho sempre saputo che mi sarebbe bastata un’opportunità per dimostrare chi sono" dice il portierone polacco al quotidiano. Poi ha spiegato che la dirigenza gigliata gli ha detto subito, a giugno, che avrebbe puntato su di lui e ha risposto ad una domanda su altre offerte ricevute: "Ci sono sempre tante voci...". Sul rinnovo ha confessato di avere avuto dei dubbi, ma adesso è felice.

Infine conclusione su Rocco Commisso e la nuova proprietà viola: "Ha un entusiasmo trascinante. Parla con tutti come fosse un amico e non il capo. Ti fa capire che ti vuole bene. Dove può portare la Fiorentina? In alto. Non subito, magari, ma nel giro di 3-4 anni potremo lottare per vincere".