DRAGOWSKI BIS, Per Cagliari niente alibi. Zurkowski...

Nella lunga intervista che Bartolomiej Dragowski ha concesso al Corriere Fiorentino, il portiere polacco è tornato anche sulla sconfitta di Cagliari: "È stato un incidente che non deve più ripetersi. Quella non è la Fiorentina. Abbiamo parlato dopo la partita, e alla ripesa degli allenamento abbiamo analizzato gli errori. L'alibi di essere giovani? Non ci sono bambini qua. No. Non esistono alibi. Anzi. La gioventù deve rappresentare il nostro valore aggiunto perché dobbiamo avere più fame degli altri, più voglia di arrivare, di dimostrare. La gioventù deve essere la nostra forza, non una debolezza".

Infine un commento anche su Zurkowski, suo compagno di squadra e connazionale: "È forte. Può giocare una partita, correre 13 km, e subito dopo giocarne un’altra. Deve ancora abituarsi al calcio italiano. Tra la Serie A polacca e quella italiana la differenza è enorme. E poi deve ancora capire bene la lingua. Lui, però, si allena ogni giorno come fosse l’ultimo e andando avanti così avrà le sue opportunità".