DOPO MONTOLIVO, Pizarro e altri 3 nomi...

Il quotidiano La Nazione in edicola oggi parla degli impegni in programma per Andrea Della Valle e fra questi, oltre il rinnovo di Corvino, c'è quello di trovare un sostituto di Riccardo Montolivo. I primi nomi sarebbero quelli di Pizarro, già viola la prossima estate, e Parolo, sul quale la Fiorentina potrebbe essersi mossa con decisione già da questo mercato di gennaio. Più staccati, possibilità anche per Lucas Biglia e Borja Valero del Villareal.