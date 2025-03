Domenica da amaro in bocca. Il Corriere Fiorentino: "Ora Palladino deve riflettere"

Finale all'arrembaggio e in crescita, col Napoli alle corde, ma alla fine non è cambiato molto. Per la Fiorentina è arrivata una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, come scrive il Corriere Fiorentino. Nonostante una buona reazione nel secondo tempo, il pareggio sarebbe stato importante per il morale e la classifica. Il Napoli ha meritato il successo, dominando il primo tempo e colpendo la traversa.

L’errore di De Gea ha facilitato il vantaggio del Napoli, ma la Fiorentina, purtroppo, è rimasta una comparsa nel monologo degli azzurri. Con solo cinque punti nelle ultime sei partite, la squadra di Palladino scivola all'ottavo posto, superata anche dalla Roma. La formazione di Palladino, con il 3-5-2 e l’inattesa panchina per Gosens, ha puntato su lanci lunghi verso Kean, senza riuscire a impensierire il Napoli. Il gol del Napoli è arrivato dopo un errore di De Gea su un tiro di McTominay, con Lukaku che ha segnato facilmente. Nella ripresa, il Napoli ha trovato il gol con Raspadori, ma la Fiorentina ha reagito con Gudmundsson. Nonostante i tentativi, la partita si è conclusa con una nuova sconfitta. Con questa, sono quattro le sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, e la Roma ha sorpassato la Fiorentina. Ora, Palladino dovrà riflettere, con la sfida in Conference League e la Juventus in arrivo, in una settimana che sarà in ogni modo decisiva per tutti.