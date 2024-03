DODO, La nota lieta della pausa. Contro il Milan dal 1'?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In questi giorni di dolore, in casa Fiorentina a strappare qualche sorriso c'è Dodo. il brasiliano è tornato in gruppo ormai da più di un mese e, dopo l'assaggio di campo contro il Maccabi Haifa, adesso sembra vicino al top della forma. Il Corriere dello Sport -Stadio ipotizza che possa essere lui, alla ripresa del campionato, la sorpresa di formazione per Vincenzo Italiano.

Tra la gara col Milan di sabato prossimo e quella con l'Atalanta in Coppa Italia fissata per mercoledì 3 aprile, il numero due potrebbe tornare nell'elenco dei titolari a 188 giorni di distanza dalla rottura del crociato avvenuta ad Udine. Nel frattempo, Dodo continua a lavorare e a regalare sorrisi all'ambiente viola, con i tifosi che lo hanno eletto ormai come nuovo beniamino.