DODO, Io qui a vita? Sono pronto: va detto a Rocco

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Curioso siparietto questa mattina su Instagram tra Dodo, tornato a giocare ieri con la prima squadra a 172 giorni di distanza dall'ultima gara, e un tifoso viola. Sotto un post della Fiorentina che celebrava il ritorno in campo del brasiliano, un sostenitore viola ha commentato "Firma a vita, ti prego". Non si è fatta attendere la risposta del numero 2, che ha così replicato: "Ditelo al presidente, sono pronto per questo" con l'emoticon di una faccia che sorride. Sempre più profondo, dunque, il legame tra Dodo e Firenze. In attesa che davvero Commisso prenda in parola il terzino...