DODO, Corsa, sudore e sorrisi: il brasiliano brucia le tappe

Il Corriere Fiorentino dedica spazio alla situazione Dodo, tornato a correre in questi giorni e voglioso di ritornare in campo al più presto. Il percorso alimenta le speranze che possa farlo dopo 5 mesi da quell'infortunio rimediato a Udine il 25 settembre. Il brasiliano sui social ha già detto di essere pronto a tornare a gennaio, in realtà bisognerà avere un po' di pazienza ma le notizie sono ottimistiche: difficile fare previsioni, Dodo però va di corsa per tornare prima del previsto a solcare la fascia destra della Fiorentina.