DODO, Ci siamo. Possibile convocazione col Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato questa mattina dall'edizione odierna de La Nazione, le ultime sedute di allenamento della Fiorentina hanno portato notizie positive sul fronte Dodo. Il brasiliano è vicinissimo al rientro e potrebbe, condizionale d'obbligo in queste situazioni, strappare una convocazione già per la sfida di domani all'ora di pranzo contro il Frosinone. L’ex Shakhtar anche nei recenti allenamenti congiunti con Grosseto e Prato ha risposto bene e se tutto andrà per il meglio, e soprattutto se il risultato lo permetterà, potrebbe addirittura tornare in campo contro il Frosinone o contro il Bologna mercoledì.

Ovviamente il minutaggio sarà basso, il terzino non dovrebbe superare all'inizio i 15-20 minuti di gioco.