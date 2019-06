DIRIGENTI, De Zerbi spinge Fredric Massara. Altri...

Il possibile interessamento della Fiorentina per Roberto De Zerbi porterebbe alla candidatura di Fredric Massara come ds viola. La Nazione ricorda, infatti, che fu proprio quest'ultimo a puntare sul tecnico del Sassuolo per la panchina della Roma, anche se poi in giallorosso le cose andarono diversamente. Riguardo agli altri manager in lista, ci sono stati dei contatti con Umberto Gandini e Luca Scolari, anche se il discorso in questo caso potrebbe essere affrontato con maggiore calma rispetto alle questioni teniche e a quelle di mercato.