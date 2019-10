DIFESA, Tre moschettieri per Dragowski

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio alla difesa della Fiorentina, uscita ancora una volta senza gol dalla sfida contro il Brescia. Montella si affida per la sesta partita consecutiva agli stessi interpreti in difesa e non se ne pente, anche se l'unico errore commesso poteva costare caro non fosse stato per il VAR che ha annullato il gol ad Aye. L'errore però ha avuto l'effetto di svegliare gli uomini davanti a Dragowski che da quel momento hanno fatto passare poco o nulla.

Montella potrebbe anche pensare di cambiare la veste tattica della Fiorentina in futuro ma ormai è chiaro: quei tre in difesa non si toccano.