Come riportato questa mattina da La Nazione, l’arrivo di Kevin Bonifazi o Lorenzo Tonelli non esclude quello dell’altro. Per il difensore del Torino la dirigenza viola è al lavoro per il prestito, con il Napoli la trattativa per l'ex Empoli è in stato avanzato, ma non si muoverà niente finchè non sarà venduto Biraghi.