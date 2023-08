DIFESA, Sutalo sempre più difficile: piace Senesi

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino per quanto riguarda il difensore centrale si sta facendo sempre più difficile la corsa a Josip Sutalo. La Dinamo Zagabria infatti, forte dei tanti interessamenti (Lipsia, Ajax, Arsenal) gioca al rialzo e, comunque, non scende al di sotto dei 20 milioni. Per questo Barone, Pradè e Burdisso tengono aperte altre soluzioni tra cui, come anticipato da FirenzeViola, quella che porterebbe a Marcos Senesi.