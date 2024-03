DIFESA, Solo il Bayer precede la Fiorentina per gol fatti

FirenzeViola.it

I gol dei difensori sono stati fin qui linfa vitale per la Fiorentina. Come sottolinea il Corriere dello Sport infatti, i viola sono l’unica squadra dei top cinque campionati europei - assieme al Bayer Leverkusen - che ha in rosa due difensori capaci di segnare (insieme) più di dieci gol. Si tratta di Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri, sei centri per il Chino, cinque per il numero sedici, a segno anche contro la Roma. Un bottino che non ha eguali tra le coppie di centrali in Italia e all’estero (i tedeschi hanno più gol ma con Tah e Frimpong, che propriamente un difensore non è).

Uno score che fa impressione soprattutto se confrontato con il rendimento opposto del comparto offensivo viola dove, oltre a Beltran e Nico Gonzalez, c’è il vuoto: 5 reti per Nzola, 3 per Ikoné e Sottil, uno per Kouame, uno per Belotti. Tredici reti in cinque, solo due in più rispetto alla coppia di difensori goleador.

Ranieri e Quarta sono solo la punta più alta di una cooperativa del gol contando anche Mandragora (4 gol in stagione), Bonaventura (7), Nico Gonzalez (10) e Beltran (9), fino ad arrivare a Kayode, in rete contro la Lazio per il primo gol in maglia viola. Col terzino classe 2004 la Fiorentina è arrivata a 16 marcatori diversi in campionato (record in Italia).