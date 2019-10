DIFESA, Senza Caceres tocca a Ceccherini?

Sulle condizioni di Martin Caceres poteva andare peggio, scrive stamani il Corriere Fiorentino. Sì, perché anche se i primi esami hanno evidenziato una lesione muscolare di I grado la paura che l'uruguagio si dovesse fermare più a lungo era tanta. Il Pelado dovrà saltare le prossime due partite (Sassuolo e Parma) ma già col Cagliari potrebbe essere a disposizione anche se la sua storia induce prudenza massima.

Ancora meglio per quanto riguarda Lirola, che dovrà saltare anche lui le due prossime partite ma dal Cagliari ci sarà: nessuna lesione riscontrata. Non che ci sia tanto da sorridere, soprattutto in vista della sfida di Sassuolo visto che in difesa mancherà anche Ranieri. La sensazione è che Montella sostituirà Caceres con Ceccherini, per poi valutare il passaggio alla difesa a 4 dalla gara contro il Parma.