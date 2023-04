DIFESA, Quarta è tornato: nuove gerarchie al centro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione la considerazione di Italiano nei confronti di Martinez Quarta c’è ed è altissima. Stima con il Chino si è guadagnato sul campo. Dopo un avvio comunque complicato il difensore argentino piano piano ha ritrovato la condizione e anche il sostegno dei compagni; ammesso e non concesso che questo fosse venuto meno nei momenti più difficili e complessi. Come quando la delusione per non essere stato aggregato alla spedizione argentina per i mondiali c’è stata. Inutile negarlo. Il segreto probabilmente, oltre allo stimolo dell’allenatore, è stato proprio questo: l’amicizia e la solidità di un gruppo che come si dice ’guarda dalla stessa parte’. E’ vero che i sudamericani hanno un legame molto stretto, come ha confermato lo stesso Cabral e le tante foto fatte insieme a Nico, Igor e Dodo; ma è altrettanto vero che i rapporti all’interno dello spogliatoio sono ottimi. Oltre a questo, ovviamente, c’è anche il lavoro di Italiano che come si è visto nelle ultime uscite della Fiorentina, ha iniziato a sfruttare anche in modo diverso l’argentino. Un’evoluzione del gioco e nel ruolo che sarà utilissimo anche nel prosieguo della stagione in generale e della carriera in particolare. Non è infatti sfuggito che il Chino sempre di più accompagna lo sviluppo dell’azione, senza disdegnare di salire come mediano aggiunto o suggeritore in appoggio. Situazione tattica che nasce soprattutto dalle capacità tecniche, anch’esse evolute.