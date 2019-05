DIFESA, Quanti spifferi: è crisi nera. Pezzella...

L'edizione odierna de La Nazione parla della difesa della Fiorentina, ad inizio campionato pressoché insuperabile e adesso in crisi nera. Un girone fa, quando i viola si imposero a San Siro con il Milan e passarono la notte per l’ultima volta in zona Europa, Pezzella e compagni erano il quarto miglior reparto del campionato con 17 reti al passivo, mentre diciannove turni dopo sono passati a essere il settimo con 44. Per risalire alle ultime due sfide consecutive in cui Lafont non è stato costretto a raccogliere il pallone dalla propria porta si deve risalire ad inizio gennaio, quando arrivarono il successo per 2-0 a Torino in Tim Cup e prima ancora lo 0-0 col Genoa a dicembre. Tutte le speranze sono riposte ora nel ritorno del capitano German Pezzella, che questa settimana tornerà ad allenarsi con i compagni ma che difficilmente contro il Parma sarà in campo: con l'argentino, comunque, mai dire mai.