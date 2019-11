DIFESA, Pezzella-Caceres da avversari ad alleati

Spazio ai temi legati alla partita di domenica a Verona sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come scrive il quotidiano, German Pezzella e Martin Caceres, avversari pochi giorni fa in amichevole, dovranno essere grandi alleati in Serie A alla ripresa del campionato presso il Bentegodi. Da riscattare ci sono i cinque gol incassati a Cagliari oltre che una delle peggiori brutte figure fatte negli ultimi anni dalla Fiorentina. Nella trasferta di Verona - scrive il quotidiano - l’obiettivo sarà quello di eliminare distrazioni e sviste che sembrano sempre in agguato. Il giornale ricorda anche come quello attuale sia il peggior passivo accumulato dai viola dal fallimento del 2002 ad oggi: motivo in più per cambiare marcia.

