DIFESA, Non un gran periodo. Milenkovic cerca continuità

Come scrive La Nazione, la Fiorentina non parte per Napoli con l'idea di fare da invitata alla festa scudetto. Detto ciò è però e altrettanto vero che sull’orizzonte viola, l’impegno che vale di più della giornata napoletana è la sfida di Conference di giovedì sera al Franchi con il Basilea. Non mancano però gli spunti: prima di tutto ci sarà Jovic, vista l'assenza di Cabral. Per quanto riguarda la difesa, quella gigliata non sta attraversando un gran periodo e proprio il suo leader, Milenkovic, è alla ricerca di una continuità andata in crisi. Italiano si aspetta di rivedere il difensore cattivo e potente che conosce bene. E poi Nico Gonzalez. Lui, argentino, uomo che ha vissuto e giocato nel mito di Maradona, un’idea ce l’ha di che cosa vorrebbe fare nello stadio azzurro: regalarsi un gol nel tempio dedicato a Diego, come fece lo scorso anno, anche partendo dalla panchina.