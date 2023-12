DIFESA, Non tramontano le piste per Juranovic e Gajic

FirenzeViola.it

Campo e non solo. Mentre la Fiorentina si accinge ad affrontare il Torino nella 18esima giornata di campionato, la società viola continua a lavorare dietro le quinte in vista del mercato invernale, ormai prossimo all’apertura. A tal proposito, come evidenzia il Corriere dello Sport, gli uomini mercato di Commisso studiano il modo di portare a Firenze un esterno offensivo ma anche un rinforzo per la corsia destra di difesa.

I nomi più monitorati restano quelli di Faraoni del Verona e di Mazzocchi della Salernitana, entrambi anche nella lista del Napoli, come prime scelte. Sullo sfondo però, intanto, restano anche due soluzioni in arrivo dall’estero: Juranovic dell’Union Berlino e Gajic del Cska Mosca - chiosa il Corriere -.