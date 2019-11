DIFESA, Mai così male negli ultimi quindici anni

Mai, negli ultimi 15 anni, la difesa della Fiorentina aveva subito più gol di adesso. Le 19 reti prese in 12 gare sono il peggior rendimento, dopo di questo ci sono le 17 prese con Pioli nel 2017-2018 e le 14 rimediate da Prandelli nel 2006-2007 a pari dello stesso Montella del 2013-2014. Altri casi sono sempre con Prandelli in panchina, ma nel 2005-2006 e quello di Mihajlovic nel 2010-2011 che furono perforati 13 volte. Il peggior dato degli anni 2000 è quello sotto la gestione Cecchi Gori con ben 24 reti incassate nell'anno della retrocessione in Serie B. I migliori score sono invece cinque, spicca il 2015-2016 con Sousa, e contano tutti 9 reti subite. Facendo riferimento alla Serie A attuale solamente Genoa, Lecce, Sassuolo, Bologna e Brescia, rispettivamente con 26, 25, 21, 20 e 20 hanno fatto peggio con la Sampdoria che ne ha incassate 19 come i viola. Come scrive il Corriere dello Sport urge ripartire dalle gare contro Juventus, Udinese e Brescia dove i viola non hanno subito gol.