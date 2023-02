DIFESA, Il dato sui tiri in porta preoccupa i viola

La Fiorentina crea poco ma subisce anche tanto: il Corriere Fiorentino analizza un dato che già in precedenza avevamo presentato ai lettori di FirenzeViola, ovvero quello relativo al rapporto tra i tiri in porta subiti ed i gol presi dai viola. Terracciano e compagni subiscono una rete ogni 3,1 tiri, una statistica che è un record in negativo per la Serie A. In generale, la Fiorentina subisce gol da 9 gare consecutive in campionato (l'ultimo clean sheet risale ad inizio novembre, vittoria per 2-0 sul campo della Sampdoria).

Allo stesso modo, dall'altra parte, è emblematico il fatto che i viola siano secondi in Serie A per tiri effettuati (344, contro i 366 del Napoli), e addirittura sesti in Europa considerando i cinque maggiori campionati alle spalle di Bayern Monaco, Manchester City, Napoli, Lille e Arsenal. Nonostante questo, sono soltanto 23 i gol segnati, tredicesimo attacco in Italia, 68esimo in Europa.