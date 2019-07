DIFESA, I dubbi di Pezzella e Hugo. Drago...

German Pezzella a fine campionato era deciso a lasciare la Fiorentina, ma il cambio di proprietà ha riaperto la partita. Scrive così la Gazzetta che fa il punto sulla difesa. L'argentino, che ha giocato la Copa America, vuole la Roma e i viola sono disposti a lasciarlo partire solo per 20 milioni, anche perché Montella cerca un centrale che sappia costruire il gioco. L'altro centrale, Vitor Hugo, è invece vicino al Besiktas. Sempre a proposito di retroguardia, secondo la rosea Dragowski alla fine resterà in viola se le parti troveranno un punto di accordo a 600mila euro più bonus. Il Polacco ora ne guadagna 400mila e vorrebbe il doppio più bonus, per questo Pradè e Barone lavorano ad una via di mezzo.