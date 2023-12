DIFESA, Crash-test contro Lukaku-Dybala: no distrazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una serata tutt'altro che semplice quella che attenderà domani la difesa della Fiorentina, impegnata a contenere due fuoriclasse come Lukaku e Dybala. Per la retroguardia gigliata saranno vietate distrazioni, concedere spazi e regalare metri al tandem d'attacco giallorosso.

La partita contro il Parma ha mostrato come in questo momento il centrale più in forma sia Luca Ranieri. Secondo quanto scritto da La Nazione è probabile che sia lui a incrociare Lukaku, magari in coppia con Milenkovic, la cui fisicità potrebbe essere l'unica a contenere il colosso belga. Il ballottaggio con Martinez Quarta è aperto.

L'altro ballottaggio è a sinistra tra Parisi e Biraghi, anche se in questo momento sembra in vantaggio il capitano viola. Punto fermo invece Kayode sulla destra.