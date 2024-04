DIFESA, Con Milenkovic-Ranieri 8 clean sheet su 12

FirenzeViola.it

Nonostante la difesa della Fiorentina sia spesso accusata per le troppe reti subite, contro l’Atalanta i viola sono usciti dal Franchi con un clean sheet e con una delle migliori prove in stagione da parte della coppia formata da Milenkovic e Ranieri. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come la retroguardia abbia contenuto le folate offensive dei vari Lookman, Miranchuk, Scamacca e Toure, specialmente il centrale serbo, che contro il Milan era finito nell’occhio del ciclone per un duplice errore sulle reti dei rossoneri.

La Fiorentina non finiva una partita senza subire gol al Franchi da due mesi e in tutti e tre i precedenti in questo 2024 in cui Terracciano è riuscito a tenere la saracinesca abbassata davanti a lui c’erano proprio Nikola e Luca. Allargando il discorso a tutta la stagione - chiosa il quotidiano - sono otto (su dodici totali) le volte in cui il serbo e lo spezzino non hanno subito reti dagli avversari.