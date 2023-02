DIFESA, Col Braga si cambia? Pronto Sirigu in porta

Attacco sterile sì, ma non solo. Il Tirreno punta la lente di ingrandimento anche su una difesa viola che finora ha dato poche sicurezze: sono solamente due le gare giocate in casa in campionato in cui la Fiorentina non ha preso gol (l'ultima risale a metà settembre) e anche contro il Bologna la squadra di Italiano ha evidenziato limiti nella fase difensiva.

Il tecnico viola sta studiando qualche aggiustamento anche dietro, pur non avendo troppa abbondanza complice anche la squalifica di Igor per la gara di domenica con la Juventus: nella linea a quattro Dodò sempre favorito su Venuti e dall'altra parte stessa cosa per Biraghi su Terzic, in mezzo ci saranno Milenkovic e Quarta. E tra i pali? Il Tirreno lancia l'indiscrezione secondo cui Italiano starebbe pensando a far esordire nei prossimi giorni Salvatore Sirigu, arrivato qualche settimana fa dopo sei mesi senza nemmeno un minuto di campo a Napoli. Possibile, scrive il quotidiano, che il portiere classe '87 possa debuttare eventualmente giovedì contro lo Sporting Braga, con Terracciano che sarà invece regolarmente in campo contro la Juve.