DIFESA, Col Bournemouth si parlerà anche di Senesi

Come scritto dal Corriere dello Sport il rinforzo di spessore andrà inserito in difesa (in aggiunta a Yerri Mina che ieri intorno alle 19 è arrivato al Viola Park dopo aver sostenuto le visite mediche a Roma). Per il centrale di difesa, sfumati sia Sutalo che Murillo, ha ripreso quota Anthony Rouault, classe 2001 del Tolosa, un anno sul contratto e motivo in più per stargli dietro.

Poi, siccome la Fiorentina non molla mai del tutto gli obiettivi graditi e Parisi ne è un esempio perfetto, l’affare appena concluso con il succitato Bournemouth ha permesso ai dirigenti viola di riprovarci per l’argentino Marcos Senesi, 26 anni, come anticipato da FV, tra l’altro di piede sinistro che al momento manca alla retroguardia di Italiano.