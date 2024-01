DIFESA, "Babbo" Ranieri stanco: al centro c'è Quarta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si fa questa mattina il punto della situazione circa la probabile formazione viola che questa sera andrà in campo contro il Sassuolo: davanti e a protezione di Terracciano il turno di riposo se lo prende Ranieri (ieri diventato padre), quindi sarà Quarta ad andare a fare coppia nel mezzo con Milenkovic, mentre Kayode e Biraghi occuperanno le rispettive fasce di competenza. A centrocampo ci sarà come sempre Arthur con Duncan mentre in attacco Ikonè a destra e Brekalo a sinistra vanno dove non c’è altra possibilità, guidati da Bonaventura.

Rimane il centravanti: Beltran ha la meglio su Nzola da quattro gare di seguito tra Conference League e campionato, ma stasera le parti si invertiranno.