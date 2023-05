DIFESA, A Napoli Milenkovic in coppia con Ranieri

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport si concentra anche sulle possibili scelte di formazione di Italiano in vista della sfida contro il Napoli. Il focus principale è sulla difesa, per ritrovare quei numeri nella serie record da metà febbraio a metà aprile. Nelle undici vittorie e nei tre pareggi della serie positiva, la Fiorentina ha subito appena otto gol. Poi 9 gol subiti tra Lech Poznan, Monza e Salernitana con nel mezzo il clean sheet di Cerofolini. A Napoli non ci sarà Quarta per squalifica e toccherà di nuovo a Milenkovic, verosimilmente in coppia con Ranieri.