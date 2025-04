Dietro solo a Inter e Napoli: la Fiorentina si barrica nel suo fortino per l'esame piccole

Anche Tuttosport si concentra sulla gara che oggi vedrà la Fiorentina opposta al Parma e rimarca come dal clan viola assicurino che il gruppo non risentirà del fatto che Nicolò Fagioli (in predicato di tornare titolare dopo l'iniziale esclusione di giovedì) e Nicolò Zaniolo siano di nuovo sulle prime pagine dei giornali per il caso scommesse, e neppure delle fatiche della trasferta comunque vittoriosa di Conference in Slovenia. Una garanzia trasmessa dalla società per promettere che la squadra non si farà toccare dalle vicende esterne, rimanendo fermamente concentrata sul proprio cammino e per continuare a fare bottino nel proprio stadio: 33 punti fin qui conquistati, solo Inter e Napoli hanno fatto meglio.

Dall'altra parte ci saranno i ducali, invischiati nella lotta per la salvezza e che già all'andata (era la prima di campionato) hanno fermato la squadra di Palladino sul pareggio. Sarà la prima di tre gare da non sbagliare per Palladino, anche perché il trittico Juventus-Atalanta-Milan è stato superato andando oltre le più rosee aspettative - si legge sul quotidiano - con 7 punti in totale, ora da arrotondare con i successi sulle piccole. Chivu potrebbe dare conferma al modulo utilizzato anche contro l’Inter: 3-5-2 o 3-4-2-1 con Bernabé leggermente più avanzato dietro alla punta. Il dubbio riguarda soprattutto chi tra Man e Pellegrino giocherà al fianco di Bonny. Attenzione anche a Ondreijka, in gol con i nerazzurri ed entrato molto bene nelle ultime gare.