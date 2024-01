DIAMANTI, Torna alla Viareggio Cup, stavolta da tecnico

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà il torneo di Viareggio il primo appuntamento importante di Alessandro Diamanti come tecnico. Come riporta il Corriere Fiorentino, dopo essersi ritirato in Australia con la maglia del Western United, l'ex fantasista di 40 anni originario di Prato, ha iniziato ad allenare al Melbourne City. E così dopo aver partecipato alla Coppa Carnevale ormai 21 anni fa, da giocatore, con la Florentia Viola, guiderà la selezione di Melbourne che arriverà in Versilia. Quest’anno la Viareggio Cup è rivolta alla categoria U18 e torna a disputarsi durante il periodo del carnevale, dal 12 al 26 febbraio.