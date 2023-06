DIA, Nel mirino della Viola, ma il suo sogno è la Premier

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sempre rimanendo in tema calciomercato, sofferma l'attenzione su Boulaye Dia. L'attaccante della Salernitana, nella giornata di ieri, si è operato al ginocchio. Nelle prossime settimane verrà riscattato per 12 milioni dal Villareal. Successivamente, ogni scenario è possibile. La destinazione più probabile sembra comunque l’estero: Dia sogna un club della Premier che giochi le coppe europee, anche se Fiorentina e Roma, in Italia, hanno messo gli occhi su di lui.