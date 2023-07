DI GENNARO, Gnonto non fa fare il salto di qualità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Di Gennaro parla a La Nazione dei giovani italiani visti all'Europeo Under 21 e non solo. Partendo da Gnonto: "Secondo me stiamo parlando di un giocatore normale che non ti fa fare il salto di qualità. Gnonto ha tecnica, velocità e sicuramente è un buon giocatore di fascia. Siamo sinceri. Se mi dite e mi ripetete che la Fiorentina avrebbe intenzione di trattare uno come Berardi, secondo me non ci sono dubbi".

Su Caprile: "Ecco, io se fossi alla Fiorentina deciderei di prendere proprio lui. Il portiere del Bari ha un potenziale enorme ed è già sufficientemente pronto per saltare in una squadra di fascia medio alta. Nessun dubbio sull'eventualità di ingaggiarlo subito". E aggiunge: "Se c'è un giocatore che potrebbe far comodo a qualsiasi squadra, questo è Ricci. Ha qualità e grande potenziale di crescita".