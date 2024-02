DI FRANCESCO, Tra incroci di mercato e la sfida a Italiano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di domani, a causa di matrimoni sfiorati, incroci di mercato e rispetto reciproco, non sarà una sfida come le altre. Soprattutto per Eusebio Di Francesco che, nel 2017, era stato beccato sotto casa di Pantaleo Corvino, all'epoca DS viola. A riportarlo è il Corriere Fiorentino che sottolinea come sette anni fa Di Francesco fosse uno dei tecnici più corteggiati d'Italia dopo le ottime stagioni con il Sassuolo. Soprattutto a causa della chiamata della Roma, squadra per la quale il tecnico pescarese ha giocato dal 1997 al 2001, alla fine la trattativa saltò.

Da quel momento ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e, dopo l'esperienza in giallorosso, per Di Francesco è iniziata una parabola discendente che lo ha portato a tre esoneri consecutivi con Sampdoria, Cagliari e Verona. Proprio nel suo momento professionalmente parlando più buio, l'allenatore abruzzese è venuto in visita al centro sportivo Davide Astori per studiare il lavoro di Italiano e tra i due è nato subito un rapporto di grande stima reciproca. Entrambi infatti amano uno stile di gioco offensivo con Zeman come punto di riferimento.