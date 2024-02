DI CHIARA, In zona UCL Baldanzi il colpo più importante

FirenzeViola.it

Nel suo articolo di fondo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Filippo Di Chiara ha fatto il punto sul mercato invernale delle formazioni di Serie A, dalla lotta scudetto a quella salvezza. Queste le sue parole sui rinforzi delle squadre, tra cui la Fiorentina, in corsa per un posto Champions: "In questo torneo a sé, il colpo più importante lo ha messo a segno la Roma con il giovane Baldanzi: Tiago Pinto lascia il club capitolino con un acquisto di qualità e ora toccherà a De Rossi farlo giocare insieme a Dybala. Discorso a parte merita il Napoli. Il post Spalletti è stato traumatico e De Laurentiis ha cercato di porre rimedio con Ngonge, Dendoncker, Mazzocchi e Traoré.

Molto attivo anche il Bologna che ha investito una ventina di milioni con rinforzi proiettati più al futuro come Castro, Ilic e Odgaard. Hien all’Atalanta, invece, è arrivato a colmare una lacuna numerica in difesa, mentre alla fine non è arrivato il gallese James. Anche la Fiorentina ha cercato di dare rinforzi a Italiano per l’immediato. I viola hanno preso solo Faraoni e Belotti, ma non c’è stato nulla da fare per Reyna e soprattutto per Gudmundsson".