DI BIAGIO, Per Chiesa non ho parole: ci ha trascinati

Un euforico Luigi Di Biagio, tencico dell'Italia Under 21 vittoriosa contro la Spagna ieri sera, al termine del match disputato al Dall'Ara di Bologna ha parlato davanti ai cronisti e La Gazzetta dello Sport in edicola stamani riporta queste parole: "Un pubblico straordinario, da brividi: voglio ringraziare tutti per questa fantastica serata: complimenti ai tifosi. E per Chiesa non ho parole... era lui che trascinava noi e non io che dovevo spingere lui... Siamo partiti contratti, abbiamo accusato l’importanza del momento, la responsabilità... Venti minuti difficili. Nella fase iniziale abbiamo sofferto il loro palleggio. Poi abbiamo cambiato modulo e pian piano siamo venuti fuori, giocando a tratti un buon calcio. Ma c’è da migliorare. Per ora ci godiamo gli effetti importantissimi di questa vittoria e le emozioni regalateci da questa serata".