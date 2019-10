DESSENA, Lacrime di paura ma c'è speranza

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, la serata di ieri è stata piuttosto sfortunata per Daniele Dessena, centrocampista del Brescia uscito in barella e in lacrime dopo un duro intervento di Pulgar al 12' della ripresa. Le prime analisi fatte in ospedale evidenziavano la zona del dolore tra tibia e perone, proprio dove nel 2015 il giocatore si era già gravemente infortunato. È anche vero però che filtrava un cauto ottimismo: oltre alle lesioni potrebbero non esserci fratture, versione confermata anche da Corini che predica prudenza. Solo oggi, in ogni caso, si avranno certezze sull'entità dell'infortunio.