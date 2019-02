DELNERI, Dea al pari dei viola: forma straripante

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in vista della doppia sfida in Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta (che si sfideranno tra fine febbraio e fine aprile in due semifinali) ha chiesto un parere all'ex tecnico nerazzurro Luigi Delneri, che così ha parlato soffermandosi sulla prospettiva che la Dea possa vincere la Coppa Italia: "Perché no? Al momento è al livello della Fiorentina, due squadre in forma straripante: l’Atalanta anche quando non vinceva ha sempre mostrato un buon gioco. Contro la Juventus ha giocato la partita perfetta".