DELLA VALLE, Fa il nuovo stadio per Casette d'Ete

I Della Valle in azione per Casette d’Ete. Come spiega questa mattina La Nazione, da tre anni la frazione dove sono nati e cresciuti gli ex proprietari della Fiornetina non aveva più un campo di calcio disponibile. Lo storico impianto «Brancadoro» (il cui utilizzo era concesso dai Della Valle) era diventato con il tempo inagibile, così come era impraticabile la strada di accesso all’impianto. Diego Della Valle ha pensato di riprendere in mano il progetto di un campo sportivo da realizzare su un terreno di sua proprietà a Settecamini, da donare al Comune per la gestione e la cura.