Delio Rossi sull'Atalanta: "Dovesse andare via Gasperini i tifosi stiano tranquilli"

vedi letture

Allenatore sia a Firenze con la Fiorentina che a Bergamo con l'Atalanta, Delio Rossi è stato intervistato dall'Eco di Bergamo, al quale ha parlato anche di Gasperini e del futuro del tecnico nerazzurro: "Gasperini ha già annunciato che non rinnoverà il contratto. Può essere una notizia destabilizzante, ma io dico che i tifosi non devono preoccuparsi. Gasperini è stato certamente un elemento chiave, ma la vera forza dell'Atalanta sono i dirigenti illuminati. Sapranno fare la scelta migliore, e il livello ormai raggiunto dalla società non dipende solo da una singola persona".

Sull'Atalanta di oggi ha poi aggiunto: "L’Atalanta ormai ci ha abituato bene. Stabilmente nelle prime quattro posizioni, questa è diventata la sua dimensione naturale. Nonostante organici superiori come quelli di Napoli, Juve e Milan, è sempre lì a competere. È questa la vera forza della Dea: la costanza nei risultati. In Italia abbiamo tanti allenatori validi e ottimi calciatori, ma scarseggiano dirigenti competenti. L’Atalanta, da questo punto di vista, è davvero un esempio da seguire. Se oggi i nerazzurri sono stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo, è soprattutto merito di chi lavora dietro le quinte con una visione chiara del futuro».