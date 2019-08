DE SISTI, Badelj? Sarà decisivo nei momenti duri

L'ex centrocampista nonché storico capitano viola Giancarlo De Sisti ha parlato a La Nazione del ritorno a Firenze di Milan Badelj: "L'anno scorso in alcuni momenti avrebbe fatto comodo la sua razionalità. La Fiorentina ha riportato a casa un equilibratore, ruolo sempre più raro. Legame "doppio" con Firenze? Abbiamo ancora nel cuore il suo saluto, così sincero, ad Astori in Santa Croce nel giorno del funerale. Lui un leader? Sarà decisivo uno come Badelj, che sa alimentare l'entusiasmo quando le cose non girano. Il calcio di oggi? Si crede che serva soltanto correre a 100 all'ora e che non ci sia tempo per fermarsi a riflettere o a parlare: nel pallone invece servono soprattutto figure pensanti come Badelj".