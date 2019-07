DE ROSSI, Ultima chiamata: oggi la decisione sui viola

Secondo quanto scrive La Nazione, nella giornata di oggi è attesa la risposta definitiva di Daniele De Rossi all'offerta recapitatagli dalla Fiorentina circa dieci giorni fa. Il giocatore è allettato dalla proposta viola ma, dopo un sì quasi certo, qualcosa è cambiato e per l'ex Roma ha ripreso corpo l'idea di chiudere col calcio giocato, magari per intraprendere un'avventura in Nazionale. C'è anche il fattore che riguarda il rapporto con i tifosi giallorossi: dopo una vita con la maglia della Roma il centrocampista si troverebbe a lottare per un colore diverso. Non si tratta di un problema economico, dunque. Ma i dirigenti gigliati ci credono ancora, oggi Pradè e Montella si aspettano il colpo a sorpresa.